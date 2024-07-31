بالصور.. ملاعب السعودية في كأس العالم 2034

1 دقيقة للقراءة

كشف ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 يوم الأربعاء عن الملاعب المقرر احتضانها مباريات المحفل الكبرى والتي يصل عددها إلى 15 ملعبا.

وأبان ملف الترشح أن المدن المستضيفة لكأس العالم ستكون 5 وهي العاصمة الرياض وجدة ونيوم والخبر وأبها.

وستستضيف مباريات البطولة التي يشارك فيها 48 منتخبا 15 ملعبا، 11 منها جديدة و4 أعيد تصميمها وتجديدها.

وستقام المباريات في الرياض على ملاعب "ملعب مدينة الملك فهد الرياضية وستاد الملك سلمان الدولي وملعب جامعة الملك سعود وملعب المربع الجديد وملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية وستاد الأمير محمد بن سلمان وستاد روشن وستاد جنوب الرياض".

وفي جدة ستلعب المواجهات على أرضيات ملاعب "ستاد وسط جدة وملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية وملعب مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وستاد ساحل القدية".

وستقام مباريات نيوم على ستاد نيوم ومباريات أبها على أرضية ستاد جامعة الملك سعود ومباريات الخبر على أرضية ستاد أرامكو.

الرياض - ستاد الملك سلمان الدولي

الرياض - ستاد مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية

الرياض - ستاد روشن

الرياض - ستاد جامعة الملك سعود

الرياض - ستاد مدينة الملك فهد الرياضية

الرياض - ستاد الأمير محمد بن سلمان

الرياض - ستاد المربع الجديد

الرياض - ستاد جنوب الرياض

جدة - مدينة الملك عبدالله الرياضية

جدة - ستاد وسط جدة

جدة - ستاد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

جدة - ستاد ساحل القدية

الخبر - ستاد أرامكو

نيوم - ستاد نيوم

أبها - ستاد جامعة الملك خالد