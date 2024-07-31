تشيلسي يكمل تعاقده مع الحارس الدنماركي يورغنسن
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أكمل فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم صباح الأربعاء تعاقده مع الحارس الدنماركي فيليب يورغنسن قادماً من فياريال الإسباني بعقد يمتد لسبعة أعوام.
وأصبح يورغنسن، حارس المنتخب الدنماركي تحت 21 عاما، ثامن صفقات تشيلسي خلال هذه الصيف، تحت قيادة المدرب الجديد إنزو ماريسكا، إذ سينافس الحارسين الحاليين روبرت سانشيز ودوردي بيتروفيتش.
وذكر تشيلسي على موقعه الإلكتروني : وقع الحارس البالغ من العمر 22 عاما على عقد لمدة 7 أعوام مع تشيلسي وسينضم لزملائه الجدد خلال جولتنا الصيفية في الولايات المتحدة الأميركية.
وتدرج يورغنسن، المولود في السويد، في فرق فياريال للشباب وشارك مع الفريق الإسباني في 37 مباراة بكافة المسابقات في الموسم الماضي، علما بأنه شارك للمرة الأولى مع الفريق في يناير 2023.
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