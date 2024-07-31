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ملعب أرامكو
صورة للملعب الذي سيتسع لـ47 ألف متفرج

تعاون بين "روشن" و"أرامكو" لإنشاء ملعب في الخبر

العربية.نت
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أعلنت مجموعة "روشن" عن تعاونها مع أرامكو السعودية لبناء "ملعب أرامكو" لكرة القدم والذي سيكون الملعب الرئيسي لنادي القادسية المملوك للشركة الرائدة عالمياً، بسعة تصل لنحو 47 ألف متفرج في مدينة الخبر شرق السعودية.

ومن المتوقع الانتهاء من الملعب وتشغيله بحلول عام 2026، ليستضيف العديد من الفعاليات المحلية والدولية، بما فيها بطولة كأس آسيا 2027 والتي تستضيفها السعودية في يناير ذات العام.

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ويحظى ملعب أرامكو بتصميم متميّز مستوحى من دوامات المياه التي تتشكل قبالة سواحل الخليج العربي، وسيلبي الملعب احتياجات الأنشطة الترفيهية والرياضية مع اتباع أعلى المعايير التي تعزز الشمولية والسلامة والاستدامة، ما يجعله وجهة محلية رائدة للرياضة والترفيه.

وهذا الملعب الثالث الذي يتم الإعلان عنه في السعودية خلال أسبوع، بعد ستاد الملك سلمان الواقع شمال الرياض وستاد "روشن" الواقع جنوب غرب العاصمة السعودية.

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