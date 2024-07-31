فضيحة "التجسس".. رفض طعن كندا ضد خصم النقاط الست

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية يوم الأربعاء "كاس" رفض الطعن الذي تقدمت به كندا ضد عقوبة خصم ست نقاط من رصيدها بمنافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس في أعقاب فضيحة التجسس بطائرات مسيرة.





وعاقب الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" كندا بخصم ست نقاط من رصيدها وإيقاف المدربة بيف بريستمان والمسؤولين جوزيف لومباردي وجاسمين ماندر لمدة عام واحد بعدما اشتكت نيوزيلندا أن المنتخب الكندي تجسس على حصة تدريبية بطائرة مسيرة قبل مواجهة الفريقين في مستهل مشوارهما في البطولة.



وقالت المحكمة في بيان: قرر رفض الطلب الذي تقدمت به اللجنة الأولمبية الكندية والاتحاد الكندي لكرة القدم فيما يتعلق بعقوبة خصم ست نقاط من رصيد فريق كندا لكرة القدم للسيدات في بطولة كرة القدم بأولمبياد باريس 2024.

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