فليك يبدأ مشواره مع برشلونة بالفوز على مانشستر سيتي

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حقّق الألماني هانزي فليك مدرب برشلونة الإسباني الجديد بداية جيّدة لحقبته الأربعاء بتغلّب العملاق الإسباني على مانشستر سيتي الإنكليزي بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة الودية التي جمعتهما في أورلاندو استعداداً للموسم الجديد بالتعادل 2-2.

وسدّد توني فرنانديز الذي وقّع مع برشلونة في وقتٍ سابقٍ هذا الشهر بعد إكماله 16 عاماً، كرةً بقدمه اليسرى في مرمى الحارس الاحتياطي الألماني شتيفان أورتيغا، ليمنح "بلوغرانا" الفوز 4-1 بركلات الترجيح.

وبدأ برشلونة جولته الأميركية استعداداً للموسم الجديد بمواجهة بطل الدوري الإنجليزي في المواسم الأربعة الأخيرة الذي يقوده لاعب ومدرب برشلونة السابق بيب غوارديولا.

لم يكن الجمهور الحاضر، البالغ عدده 63 ألفاً و237 متفرجاً، سعيداً في وقتٍ مبكرٍ، إذ تأخرّت بداية المباراة لمدة 80 دقيقة بسبب عاصفةٍ، لكنه كان مبتهجاً بالإيقاع المبكر القوي، قبل أن يمنح الفريقان اللاعبين الاحتياطيين وقتاً كافياً على أرض الملعب.

وافتتح باو فيكتور التسجيل لبرشلونة من لعب مفتوح في الدقيقة 24، بعدما تلقّى تمريرة بينية سريعة من مارك كاسادو، فسدّد بقدمه اليمنى كرةً من الجانب الأيمن إلى داخل المرمى.





ورد مانشستر سيتي عبر نيكو أورايلي في الدقيقة 39، بتسديدةٍ بقدمه اليسرى من الجانب الأيسر بعد تمريرةٍ من الكرواتي الدولي يوشكو غفارديول الذي بدأ أساسياً للمرة الأولى في الجولة الأميركية.

ومنح هدف بابلو توري في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع للشوط الأول التقدّم لبرشلونة مع انتصاف المبارا، لكن جاك غريليش أحرز هدف التعادل لسيتي في الدقيقة 60 بعد هجمة مرتدة رائعة.

وسيواصل برشلونة جولته الأميركية بمباراتين تحضريتين للموسم الجديد أمام مواطنه ريال مدريد وميلان الإيطالي، بينما سيختتم سيتي الذي خسر مباراتين سابقتين في الولايات المتحدة أمام سلتيك الأسكتلندي وميلان، الجولة الأميركية بمواجهة مواطنه تشيلسي السبت في كولومبوس بولاية أوهايو.