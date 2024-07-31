كلوب يبحث عن "السلام" وحفظ "ماء الوجه"

1 دقيقة للقراءة

استبعد الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول السابق العودة إلى التدريب في المستقبل القريب، بما في ذلك خلافة غاريث ساوثغيت في المنتخب الإنجليزي.

وقال كلوب الأربعاء في حديثه خلال اجتماعٍ لاتحاد مدربي كرة القدم الألماني في فورتسبورغ: اعتباراً من اليوم، هذا كل شيء بالنسبة إلي كمدرب، لم أقرر التوقف بناء على نزوة، بل كان قرارا عاماً.



مادة اعلانية

واستقال كلوب من تدريب ليفربول في نهاية موسم 2023-2024 بسبب الإرهاق بعد 23 عاماً في تدريب الأندية.

وارتبط اسم المدرب البالغ من العمر 57 عاماً على الفور بالعديد من الوظائف الشاغرة، بما في ذلك تدريب منتخب إنجلترا عندما استقال ساوثغيت بعد خسارة نهائي كأس أوروبا 2024 في برلين.

وقال كلوب "أبحث عن السلام والهدوء، أنا 100% هنا الآن وأستمتع بذلك، لقد حان الوقت للتنحي جانباً ووضع حد للأمر برمته، فتقديم استثناء خاص لناد أو بلدٍ ما سيكون بمثابة إراقة لماء وجهي.

وختم يورغن: أستمتع بالاعتزال حالياً، لكني سأعود مجدداً إلى كرة القدم، فأنا أصغر من أن ألعب "البادل" وقضاء الوقت مع أحفادي.