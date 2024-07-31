15 ملعباً في مونديال السعودية.. رابع أعلى عدد عبر التاريخ

دقيقتان للقراءة

ضم ملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034، 15 ملعباً في خمس مدن، ما يجعله رابع أكبر عدد من الملاعب في نسخة واحدة، والثاني في بلد مستضيف واحد.

وستلعب كأس العالم 2034 في مدن الرياض، جدة، الخبر، أبها ونيوم عبر 15 ملعباً، وهو رابع أكبر عدد من الملاعب التي تحتضن مباريات نسخة واحدة عبر تاريخ المونديال.



ويعتبر مونديال 2002 في كوريا الجنوبية واليابان صاحب العدد الأعلى من الملاعب إذ أقيمت مبارياته على 20 ملعباً، بينما لٌعِبت مباريات كأس العالم 1982 في إسبانيا على 17 ملعباً وهو الأعلى على الإطلاق في نسخة تستضيفها بلد واحد.

وسيقام مونديال 2026 في أميركا، كندا والمكسيك عبر 16 ملعباً في البلدان الثلاثة، أما كأس العالم 2030 الذي سيقام في إسبانيا، البرتغال والمغرب بالإضافة للأرجنتين والأورغواي وباراغواي فلم يتم تحديد ملاعبه حتى الآن.



وأقيمت كأس العالم على 12 ملعباً في 6 مناسبات ابتداء من مونديال 1958 بالسويد، وبعده مونديال المكسيك 1986، وإيطاليا 1990، وألمانيا 2006، والبرازيل 2014 وروسيا 2018، أما كأسي العالم 1998 في فرنسا و2010 في جنوب إفريقيا فأقيما على 10 ملاعب.

وتم استضافة كأس العالم في 9 ملاعب مرتين الأولى عام 1974 في ألمانيا الغربية، وبعد 20 عاماً في أميركا.

وأقيم كأس العالم 1934 بإيطاليا في 8 ملاعب، وكذلك كان العدد في مونديال 1966 بإنجلترا وقطر 2022.



ولعب المونديال في 6 ملاعب بكأس العالم 1950 في البرازيل، وسويسرا 1954، والأرجنتين 1978، أما مونديال المكسيك 1986 فلعب على 5 ملاعب.

وأقيم كأس العالم 1962 في تشيلي على 4 ملاعب، أما المونديال الأول في أوروغواي فلعب على 3 ملاعب في مونتيفيديو.