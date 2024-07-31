5 مدن سعودية تستضيف كأس العالم.. والافتتاح والختام في ستاد الملك سلمان

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كشف ملف ترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 عن احتضان 5 مدن منافسات البطولة التي تتكون من 48 منتخباً عبر 15 ملعباً أبرزها ستاد الملك سلمان في الرياض الذي سيستضيف المباراتين الافتتاحية والنهائية للمونديال.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية تفاصيل الملف، إذ سيقام المونديال في 5 مدن وهي الرياض، جدة، الخبر، أبها ونيوم.

وستقام المباريات في 15 ملعباً في المدن المذكورة أبرزها ملعب الملك سلمان الجديد والواقع في شمال العاصمة الرياض والذي سيستضيف مباراتي الافتتاح والختام لكأس العالم 2034، إذ سيصبح الملعب الرئيس الجديد للمنتخب السعودي.

وفي الرياض وتحديداً بمنطقة القدية سيستضيف ستاد الأمير محمد بن سلمان الواقع على إحدى قمم جبل طويق والذي يتميز بتصميم مستقبلي مبتكر غير مسبوق عالمياً، وتكتسي معظم مساحات الواجهات الخارجية له بالزجاج الملوَّن وشاشات LED.

ومن الملاعب التي ستحتضن المباريات مدينة الرياض أيضًا ملعب مدينة الملك فهد الرياضية الشهير الذي سيتم تطويره بأحدث المعايير العالمية، كما سيتم رفع سعته لأكثر من 70 ألف متفرج.

وبالإضافة إلى الملاعب المذكورة، يضم الملف ملاعب جامعة الملك سعود، ملعب المربع الجديد، ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وستاد روشن بالإضافة إلى ملعب جنوب الرياض.



أما في جدة، فيتميز استاد وسط جدة الذي سيتم بناؤه بتصميمه المعماري المستوحى من التراث المحلي والعمارة الخشبية التقليدية لمنطقة جدة البلد التاريخية، في حين سيلبي الملعب الساحلي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية احتياجات مجتمع المدينة النابض بالحياة بالإضافة إلى جمالية تصميمه الطبيعي المستوحى من الشعاب المرجانية المذهلة في البحر الأحمر.

وتضم جدة كذلك ستاد شاطئ القدية، ستاد مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وفي مدينة الخبر يتربع استاد أرامكو الجديد على شاطئ الخليج العربي، الذي يتسم بتصميم ديناميكي مستوحى من البحر، ويحاكي شكل "الدوامات" التي تظهر قبالة الساحل خلال أشهر الصيف، أما في أبها فسيكون ملعب جامعة الملك خالد أحد الملاعب المستضيفة، إذ يخضع لأعمال توسعة مؤقتة لزيادة سعته الاستيعابية إلى 45 ألف متفرج.

ومن المنتظر أن يكون استاد نيوم الملعب الأكثر تميزًا على مستوى العالم، حيث يتواجد على ارتفاع يزيد عن 350 مترًا ضمن هيكل "ذا لاين"، ويوفر تجربة استثنائية وغير مسبوقة لحضور مباريات كرة القدم، وتشمل المصادر الأساسية لإمداد الملعب بالطاقة كلاً من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وهو ما يعد نقلة نوعية تاريخية على مستوى الملاعب في العالم بأسره.



واستثماراً للمساحة الجغرافية للسعودية واستغلالاً لمناطقها المتنوعة، فإن خطة الاستضافة ستمتد لـ 10 مدن داعمة للمدن المضيفة، يتم فيها احتضان بعض معسكرات المنتخبات المشاركة قبيل وأثناء البطولة، حيث تتميز هذه المدن بمناطقها السياحية التي ستمكّن المنتخبات المشاركة والجماهير الحاضرة من استكشاف موروث حضاري للمملكة، وخوض تجارب سياحية مميزة خلال فترة الاستضافة.

وفيما يتعلق بالإقامة يستعرض الملف ما يزيد عن 230 ألف غرفة موزعة على المدن المضيفة والمدن الداعمة لكبار الشخصيات ووفود الاتحاد الدولي والمنتخبات المشاركة والإعلاميين وجماهير البطولة.

وفيما يتعلق بمراكز تدريب المنتخبات تم اقتراح 132 مقر تدريب، في 15 مدينة ستستضيف المنتخبات الـ 48 المشاركة والوفود المرافقة لها، تشمل 72 ملعباً مخصصاً للمعسكرات التدريبية، إضافة إلى مقرّي تدريب مخصصة للحكام.

ويقدم ملف الترشح العديد من التفاصيل حول 10 مواقع مختلفة في المدن المضيفة لاستضافة مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival™، حيث سيقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم باختيار موقع واحد في كل مدينة مضيفة، إذ تشمل قائمة المواقع المقترحة حديقة الملك سلمان في الرياض المقرر أن تصبح أكبر حديقة حضرية في العالم.



كما تشمل قائمة المواقع المقترحة الأخرى واجهة جدة البحرية على البحر الأحمر، وساحة البحار في أبها ضمن مشروع "وادي أبها"، والمرسى ضمن مشروع "ذا لاين" في نيوم، وحديقة الملك عبدالله بالخبر، ومناطق أخرى تمكن الجماهير من مشاهدة المباريات وخوض تجارب استثنائية وسط أجواء ترفيهية مميزة على مدار أسابيع البطولة.