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إيمان خليف
نزال خليف وكاريني لم يدم أكثر من 46 ثانية

الإيطالية كاريني "تبكي" بعد لكمتين من الجزائرية إيمان خليف

العربية.نت
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لم ينتهِ النزال بين الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وخصمتها أنجيلا كاريني بشكل طبيعي الخميس في أولمبياد باريس، إذ انسحبت الإيطالية بعد 46 ثانية إثر لكمتين قويتين على رأسها من خليف التي أوقفت في بطولة العالم بسبب ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لديها.

وتأهلت الجزائرية إلى الدور ربع النهائي من وزن 66 كلغ، بعد رفض كاريني متابعة النزال، كما رفضت أيضاً مصافحة خصمتها بعد إعلان فوزها.

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وجثت كاريني على ركبتيها باكية، فيما قال مدرّب إيطالي إنها تعرّضت لضربة قوية على أنفها. أعلن القرار الرسمي خسارتها بالانسحاب.

وكانت خليف قد حُرمت من خوض نهائي بطولة العالم في نيودلهي العام الماضي بسبب عدم استيفاء معايير أهلية الجنس و"مستويات هرمون التستوستيرون" وفقاً لملفها الشخصي على نظام معلومات أولمبياد باريس 2024.

إيمان خليف
إيمان خليف


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