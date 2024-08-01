البلوي: فنادق المونديال تفوق اشتراطات "فيفا".. و"فان زون" في كل حي

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أكد حماد البلوي رئيس الوحدة الخاصة بترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034 أن عدد الغرف الفندقية المعلن في الملف المقدم للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفوق المطلوب مضيفا بأنه وقت إقامة المحفل العالمي سيكون كل حي في السعودية بمثابة منطقة للجماهير.

وفي لقاء مع "العربية" أبان البلوي: الملف مليء بالمرافق الاستثنائية وسنقدم كل ما لدينا لتأكيد الاستضافة في الجمعية العمومية بديسمبر المقبل، وستكون السعودية هي الأولى التي تستضيف 48 منتخباً، والمدن الخمس المضيفة ستسهل عملية النقل وهناك 10 مدن ستستضيف معسكرات المنتخبات.

وأضاف: سيكون متاحا للمنتخبات أن تعسكر في المدن المضيفة أو الداعمة وجميعها توفر تجربة استثنائية، والسعودية معتادة على الاستضافات.

وأوضح رئيس الوحدة الخاصة بترشح السعودية لاستضافة كأس العالم 2034: نستهدف حضور جماهيري عال بما إن كأس العالم 2034 سيكون في دولة واحدة خلاف بطولتي 2026 و2030.

واختتم بأن عدد 230 ألف غرفة فندقية تفوق اشتراطات فيفا، وأنه "في وقت تنظيم البطولة سيكون كل حي في السعودية "فان زون".