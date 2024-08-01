الملاكمة الإيطالية: انسحبت من نزال الجزائرية إيمان "حفاظاً على حياتي"
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كشفت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني أنها انسحبت من نزالها أمام الجزائرية إيمان خليف بعد 46 ثانية فقط يوم الخميس في أولمبياد باريس 2024، "حفاظاً على حياتها".
ولم يدم النزال أكثر من 46 ثانية بعدما سددت خليف لكمتين لمنافستها الإيطالية التي صرخت قائلة "هذا ليس عدلاً" ومن ثم جثت على ركبتيها وبدأت بالبكاء.
وقالت كاريني عقب النزال: توقفت من أجل الحفاظ على حياتي، لم أستطع الاستمرار، لقد شعرت بألم شديد في أنفي وقلت لنفسي أنه من الأفضل التوقف.
وواصلت: تدربت مع أخي وخضت نزالات ضد الرجال، لكن اليوم كان الأمر مختلفاً، لقد قطر أنفي دماً منذ اللكمة الأولى.
وأتبعت أنجيلا: بعدما دخلت الحلبة لم أشعر برغبة في القتال، وشعرت بألم اللكمة في أنفي وقررت الانسحاب، لقد أردت الفوز لكن هذا الأمر لم يكن ممكناً.
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