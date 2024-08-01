دورتموند يتعاقد مع الألماني غروس قادماً من برايتون

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أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يوم الخميس ضم لاعب خط الوسط باسكال غروس من برايتون الإنجليزي بعقد لمدة عامين.

واجتاز غروس اجتيازه الكشف الطبي وسيسافر للدخول في معسكر الفريق بسويسرا استعدادا للموسم الجديد، بعدما اتفق الناديان على انتقاله مقابل 7.5 مليون يورو بالإضافة إلى المتغيرات.

وشارك غروس (33 عاماً) للمرة الأولى في الدوري الألماني عام 2009 مع هوفنهايم وكان فريق إنغولشتاد هو آخر فريق لعب له في ألمانيا قبل سبع سنوات، وانتقل بعدها لبرايتون وشارك في 228 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.



وتأخر غروس في اللعب على المستوى الدولي، حيث كان بديلا في مباريات يورو 2024 بعد أن شارك للمرة الأولى مع المنتخب الألماني في العام الماضي

