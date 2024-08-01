ديوكوفيتش يتأهل إلى نصف نهائي فردي التنس

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أكمل نجم التنس الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش عقد المتأهلين للدور قبل النهائي في منافسات فردي الرجال بأولمبياد باريس 2024 بعدما تغلب على اليوناني ستيفانوس تيستيباس يوم الخميس.



وتغلب ديوكوفيتش، المصنف الأول، على نظيره اليوناني المصنف الثامن بنتيجة 6 - 3 و7 - 6 و7 - 3 في دور الثمانية للمنافسات.

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واحتاج ديوكوفيتش إلى ساعتين و3 دقائق لاجتياز عقبة تيستيباس، ليصبح آخر المتأهلين للمربع الذهبي في المنافسات بعد الإسباني كارلوس ألكاراز والكندي فيليكس أوغير ألياسم والإيطالي لورينزو موسيتي.