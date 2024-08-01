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راشفورد مانشستر يونايتد
راشفورد تعرض لإصابة في الكاحل

راشفورد وأنتوني يزيدان متاعب مانشستر يونايتد

مانشستر - د ب أ
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زاد الثنائي ماركوس راشفورد وأنتوني مشاكل مانشستر يونايتد الإنجليزي مع الإصابات بعدما غادرا ملعب المباراة الودية أمام ريال بيتيس يوم الخميس والتي انتهت بفوز الأول 3-2.

وسجل راشفورد هدفا من ركلة جزاء في المباراة التي فاز بها مانشستر يونايتد على بيتيس، ولكنه خرج وهو يشعر بألم بعد مرور ساعة من اللعب بعد تعرضه لضربة في الكاحل الأيمن.

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وكان أنتوني واحدا من بين ثمانية لاعبين شاركوا كبدلاء في المباراة، ولكنه لم يستطع إكمال المباراة، إذ غادراللاعب البرازيلي الملعب في الدقيقة 86 وظهر وهو حزين حيث توجه مباشرة للنفق المؤدي لغرف خلع الملابس.

.وخسر يونايتد بالفعل خدمات الوافد الجديد ليني يورو الذي سيغيب لمدة 3 أشهر بسبب إصابة في القدم، وكذلك المهاجم الدنماركي راسموس هويلاند الذي سيستمر غيابه حتى سبتمبر المقبل بسبب إصابة في أوتار الركبة.

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