موسيتي وجينغ يصدمان زفيريف وشفيونتيك.. وعبور ألكاراز

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دوّنت تشينوين جينغ اسمها في تاريخ كرة المضرب في الالعاب الاولمبية بعدما باتت يوم الخميس في باريس أوّل صينية تبلغ مباراة الميدالية الذهبية في الفردي في فئتي الرجال والسيدات، متفوقة على مواطنتها لي نا التي احتلت المركز الرابع في فردي السيدات في بكين عام 2008.

وتابع الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنّف ثالثاً عالمياً، زحفه نحو الذهب للمرة الأولى في مسيرته ببلوغه نصف النهائي على حساب الأميركي تومي بول 6-3 و7-6 (9-7)، بعدما تحطم حلمه بالمعدن الاصفر في الزوجي مع مواطنه المخضرم رافايل نادال بخسارتهما في ربع النهائي.

وجرَّد الإيطالي لورنزو موسيتي السادس عشر عالمياً منافسه الألماني ألكسندر زفيريف الرابع من لقبه عندما تغلب عليه 7-5 و7-5 في ربع النهائي.

فجَّرت جينغ مفاجأة من العيار الثقيل بإقصائها البولندية إيغا شفيونتيك، المصنّفة أولى عالمياً والمرشحة للذهب الأولمبي، من نصف النهائي عندما تغلبت عليها 6-2 و7-5.

وتلتقي جينغ، السابعة عالمياً ووصيفة بطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، مع الكرواتية دونا فيكيتش أو السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا.

قالت جينغ التي خاضت مباراتين متتاليتين استغرقتا ثلاث ساعات للوصول إلى المربع الذهبي "أشعر بأكثر من مجرد السعادة. السعادة لا تكفي لوصف شعوري".

وتابعت ابنة الـ 21 عاماً "إذا طلبتم مني أن ألعب ثلاث ساعات أخرى لصالح بلدي، فسأفعل. كانت مباراة مذهلة. الفوز على إيغا ليس بالأمر السهل لأنه حدث مهم بالنسبة لها".

وفرملت جينغ الانتصارات الـ25 المتتالية في رولان غاروس للبولندية البالغة من العمر 23 عاما وبطلة فرنسا المفتوحة أربع مرات آخرها الشهر قبل الماضي، والحقت بها الخسارة الأولى في سبع مواجهات جمعت بينهما.

كسرت الصينية ارسال المصنفة أولى عالمياً ثلاث مرات في المجموعة الاولى، وحسمتها لصالحها في 39 دقيقة.

وبدا أن شفيونتيك استعادت عافيتها بعدما كسرت ارسال جينغ مرتين في بداية في المجموعة الثانية وتقدمت بسرعة 4-0، إلا أن الأخيرة رفضت الاستسلام ونجحت بدورها في رد الكسر مرتين وأدركت التعادل 4-4.

وتقدمت الصينية 6-5 على إرسال شفيونتيك، وأنهت المجموعة على ارسالها 7-5، وبالتالي المباراة. ارتكبت شفيونتيك 36 خطأ مباشرا، وتخلت عن ارسالها 6 مرات أيضاً.

عن هذا الانجاز وبعدما ضمنت الميدالية الفضية على الأقل، قالت جينغ "أنا سعيدة للغاية لأنني تمكنت من صنع هذا التاريخ للصين في كرة المضرب لأنني كنت أرغب دائماً في أن أكون أحد الرياضيين الذين يحصلون على ميدالية للصين والآن أنا واحدة منهم".

وأردفت "لكني أعلم أن القتال لم ينتهِ بعد. إنها ليست النهاية. البطولة طويلة جداً. لذا أنا سعيدة ولكن في الوقت نفسه أنتظر المزيد. بالطبع، لقد صنعت التاريخ ولكنني لا أريد التوقف هنا".

وسبق للصين أن حققت الانجازات في عالم الكرة الصفراء الاولمبية في منافسات الزوجي، حيث فازت تينغ لي وتيانتان سون بذهبية أثينا 2004، وبعد أربع سنوات في بكين أحرزت يي زان وجي تشينغ البرونزية.

من ناحيتها، رفضت شفيونتيك التعليق على خسارتها أمام الاعلاميين، وذلك بعد ثلاثة أعوام من خروجها من الدور الثاني في طوكيو، مع فشل جديد في الألعاب الاولمبية التّي شارك فيها والدها توماس في منافسات التجذيف في سيول 1988.

وحقق ألكاراز، المتوّج في بطولتي رولان غاروس وويمبلدون توالياً هذا العام، المطلوب منه بعدما حسم المجموعة الاولى أمام بول بسهولة 6-3.

وقف الإسباني في الثانية بوجه عودة الاميركي الذي تقدّم 3-0 ثم 5-2، فكسب ثلاثة أشواط توالياً وفرض التعادل 5-5 ثم 6-6، وبالتالي شوطا فاصلا حسمه في صالحه (9-7) وبالتالي المباراة.

وفشل بول في الثأر لخسارته أمام ألكاراز (21 عاماً) في ربع نهائي ويمبلدون، في طريق الاخير للاحتفاظ بلقبه على العشب البريطاني الشهر الماضي.

ويواجه الإسباني الفائز من مباراة النرويجي كاسبر رود السادس والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الثالث عشر، من أجل بلوغ المباراة النهائية.

وكان زفيريف نال ذهبية طوكيو 2021 على حساب الروسي كارين خاتشانوف.

ويلعب موسيتي في الدور المقبل مع الصربي نوفاك دجوكوفيتش الأول أو اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثامن واللذين يلعبان في وقت لاحق.