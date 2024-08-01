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نوير ألمانيا
مانويل يبلغ من العمر 38 عاماً

نوير: لم أتخذ قراراً بشأن مستقبلي مع منتخب ألمانيا

سيول - د ب أ
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لم يتخذ الألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ قراره فيما يتعلق بمستقبله في اللعب الدولي، وذلك بعد أربعة أسابيع من خروج المنتخب الألماني من دور الثمانية ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024" التي استضافها.

وتحدث نوير (38 عاماً) علنا للمرة الأولى منذ الخسارة، عندما وصل بايرن ميونخ إلى كوريا الجنوبية يوم الخميس في جولة إعدادية للموسم الجديد، إذ قال: لم أتخذ قراري بعد. لم يحن الوقت لأعلن أي شيء، وأن أقول ما سيحدث مستقبلا. لا يزال يتعين علي إجراء المزيد من المحادثات، لأنه يجب أن أكون واضحا بشأن ما أريده حقا.

منتخب ألمانيا يبدأ تحضيراته لكأس أوروبا بدون نوير رياضة منتخب ألمانيا يبدأ تحضيراته لكأس أوروبا بدون نوير
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وتواجد نوير في حراسة مرمى المنتخب الألماني في آخر أربع نسخ من كأس العالم وفي كل بطولات أوروبا منذ عام 2010.

ويلعب المنتخب الألماني مبارياته الدولية المقبلة في دوري الأمم الأوروبية أمام المجر وهولندا مطلع سبتمبر المقبل.

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