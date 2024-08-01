16 ملاكماً يتدربون استعداداً لنزالات موسم الرياض في لوس أنجلوس

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استعرض 16 ملاكمًا يوم الأربعاء تمارينهم أمام الجمهور الكبير الذي احتشد لمشاهدتهم في "سانتا مونيكا بيير" في لوس أنجلوس استعدادا لنزالات موسم الرياض يوم السبت.

ويأتي هذا العرض ضمن فعاليات "أسبوع الملاكمة" الذي بدأ يوم ، استعدادًا للنزالات المثيرة التي ستقام يوم السبت في أول حضور لموسم الرياض خارج السعودية.

وبعد انتهاء التدريبات أقيمت ثلاث مواجهات خصصت للجمهور، حيث تغلب في المواجهة الرئيسية الأميركي مارك كاسترو على مواطنه جورج أكوستا بعد توقف المباراة في الجولة السابعة نتيجة تصادم عرضي بالرؤوس أدى إلى تورم فوق عين أكوستا حال بينه وبين إكمال النزال، ما استدعى قراراً من الحكام بالإجماع يمنح كاسترو الفوز بالمواجهة.

أما في المباراة الثانية، ففاز الأوزبكي شاخرام جياصوف على المكسيكي ميغيل بارا بقرار منقسم بعد 10 جولات.

وكانت المواجهة الافتتاحية بين الأمريكيين ناثان لوغو وراي كورونا. حيث سيطر لوغو على المباراة بضرباته القوية وأنهى المباراة بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثانية.

يذكر أنه سيشهد يوم الخميس بالتوقيت الأمريكي إقامة المؤتمر الصحفي للمتبارين في "المسرح الصيني"، بينما سيجرى يوم الجمعة "الوزن الرسمي" قبل المشاركة في النزال الكبير يوم السبت على أرض ملعب BMO .

وفي النزال المرتقب سيواجه المحترف الصاعد السعودي زياد المعيوف خصمه مايكل بوليك، يليه نزال بين الملاكم المكسيكي خوسيه فاسكيز والملاكم الأميركي مايكل نيلسون.

كما سيتواجه الكولومبي جوناثان موران مع الكوبي آندي كروز، والبوسني راديفوج كالاجديتش مع الكوبي ديفيد موريل، والمكسيكي خوسيه فالينزويلا مع مواطنه إسحاق كروز الحاصل على لقب الوزن الخفيف للغاية من رابطة الملاكمة العالمية منذ مارس 2024.

وفي النزال الآخر، ينازل الملاكم الأميركي في الوزن الثقيل جارد أندرسون، الكونغولي مارتن باكولي الذي انتصر في نزال "أشرس رجل على وجه الأرض" الذي أقيم بالرياض أكتوبر الماضي على الكاميروني كارلوس تاكام، والأميركي جاريل ميلر صاحب المسيرة الاحترافية المميزة في الوزن الثقيل، يواجه المكسيكي المصنف في الوزن الثقيل أندي رويز جونيور الذي استطاع هزيمة انتوني جوشوا في نزال مثير عام 2019.

وسيكون النزال الرئيسي بين الأوزبكي إسرائيل مادريموف الذي يسعى للحفاظ على لقب بطل العالم في فئة وزن الويلتر السوبر الذي ناله في الرياض مارس الماضي، عندما يواجه النجم الأميركي اللامع تيرينس كروفورد الذي يطمح ليصبح بطلًا عالميًا في أربع فئات وزنية عندما ينتقل للوزن الخفيف الوسط "154 رطلًا" بعد أن تمكن من السيطرة على فئة "ويلترويت".











