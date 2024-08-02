مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
يصطدم المغرب بإسبانيا

برباعية أميركا.. المغرب يفك عقدة "الستين عاماً"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

كسر المنتخب المغربي عقدته في منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية بالوصول إلى نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وعبر المنتخب المغربي نظيره الأميركي 4 – صفر في ربع نهائي الأولمبياد بأهداف من سفيان رحيمي وإلياس أخوماش وأشرف حكيمي والمهدي موهوب.

وسبق للمنتخب المغربي المشاركة في 7 نسخ سابقة في 1964 و1972 و1984 و1992 و2000 و2004 و2012.

ووصل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني مرة واحدة في تاريخه الأولمبي كان ذلك في دورة 1972 في ألمانيا حينها وقع ثانيا خلف ألمانيا الغربية قبل أن يودع من الدور اللاحق المكون من مجموعتين بعد أن حل رابعا خلف بولندا والاتحاد السوفييتي والدنمارك.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط