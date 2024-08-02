برباعية أميركا.. المغرب يفك عقدة "الستين عاماً"

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كسر المنتخب المغربي عقدته في منافسات كرة القدم للرجال في الألعاب الأولمبية بالوصول إلى نصف نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

وعبر المنتخب المغربي نظيره الأميركي 4 – صفر في ربع نهائي الأولمبياد بأهداف من سفيان رحيمي وإلياس أخوماش وأشرف حكيمي والمهدي موهوب.

وسبق للمنتخب المغربي المشاركة في 7 نسخ سابقة في 1964 و1972 و1984 و1992 و2000 و2004 و2012.

ووصل المنتخب المغربي إلى الدور الثاني مرة واحدة في تاريخه الأولمبي كان ذلك في دورة 1972 في ألمانيا حينها وقع ثانيا خلف ألمانيا الغربية قبل أن يودع من الدور اللاحق المكون من مجموعتين بعد أن حل رابعا خلف بولندا والاتحاد السوفييتي والدنمارك.