بـ"الخامس".. رحيمي يقترب من أساطير كرة القدم

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عادل المهاجم المغربي سفيان رحيمي رقم عدد من نجوم كرة القدم بعد وصوله إلى الهدف الخامس في نسخة أولمبية واحدة في منافسات كرة القدم للرجال.

وبلغ رحيمي هدفه الخامس في النسخة الحالية بأولمبياد باريس في مرمى أميركا في الدور ربع النهائي، بينما كانت أهدافه الأربع الأولى في شباك الأرجنتين والعراق.

ويتصدر رحيمي قائمة هدافي البطولة حتى الآن بفارق هدفين عن لاعب البارغواي مارسيلو فرنانديز.

وبهدف الخامس، عادل رحيمي البرازيلي ريتشارليسون الذي أحرز 5 أهداف في نسخة أولمبياد طوكيو 2020 ويفصله عن البرازيلي بيبيتو والتشيلي إيفان زامورانو والأرجنتيني هيرنان كريسبو هدفا واحدا، وهدفين عن البرازييل روماريو، بينما يتصدر المجري فيرينك بيني قائمة هدافي النسخة الواحدة بـ12 في 1964 بينما يترأس قائمة الهدافين في تاريخ المسابقة الدنماركي سوفس نيلسن بـ13 هدفا.