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حل دوفبيك في صدارة هدافي الدوري الإسباني بـ24 هدفا

روما يتعاقد مع هداف الدوري الإسباني

روما - فرانس برس
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تعاقد روما بطل الدوري الإيطالي ثلاث مرات، مع هدّاف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك، قادماً من جيرونا وفقاً لما أعلنه نادي العاصمة يوم الجمعة.

وقال روما في بيان "توصّل النادي إلى اتفاقٍ مع جيرونا الإسباني للتعاقد مع المهاجم الأوكراني الذي بلغ 27 عاماً في يونيو".

ولم يكشف النادي عن مدة العقد أو قيمة الصفقة، فيما أشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إلى أنها تصل إلى نحو 33 مليون دولار.

وسينضم دوفبيك الذي حصل على لقب هدّاف الدوري الإسباني في الموسم الماضي بتسجيله 24 هدفاً في 36 مباراة، إلى فريق المدرب دانييلي دي روسي.

وساهم الأوكراني بتأهّل جيرونا إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه باحتلاله المركز الثالث في الموسم الماضي.

ومثّل دوبفيك منتخب بلاده في كأس أوروبا الأخيرة في ألمانيا، مشاركاً في 31 مباراة منذ مارس 2021.

سيصبح أوّل لاعب أوكراني يرتدي قميص روما وسيحمل الرقم 11 الذي ارتداه عددٌ من النجوم أمثال المصري محمد صلاح، البرازيلي إيمرسون والصربي ألكسندر كولاروف.

واحتل روما المركز السادس في الموسم الماضي ووصل إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" حيث خسر أمام باير ليفركوزن الألماني المتوّج باللقب.

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