ميلان يدعم لاعباته "الحوامل" بقرار تاريخي

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قدّم نادي ميلان الإيطالي، الجمعة، إجراءات تهدف إلى السماح للاعباته بالجمع بشكلٍ أفضل بين الرياضة والأمومة، من خلال ضمان موسمٍ جديدٍ لهنّ إذا كنّ حوامل خلال العام الأخير من العقد.

من خلال ما يؤكد أنّه الإجراء "الأوّل بين أندية النخبة في أوروبا"، يريد ميلان "دعم لاعباته وأعضاء الجهاز الفني في رحلة تطويرهن، ليس فقط من الناحية المهنية، من خلال خلق بيئة تتيح لهنّ اتخاذ خيارات مهمّة في الحياة".

وينصّ الإجراء الجديد على التجديد التلقائي للعقد لمدة عامٍ واحدٍ "وفق الشروط الاقتصادية عينها"، في حالة الإعلان عن الحمل خلال الموسم الأخير من العقد، وفقاً لبيانٍ أصدره النادي الإيطالي.

كما تُقدّم "مساعدة في رعاية الطفل" خلال النشاطات الرياضية، إضافة إلى دعمٍ ماليّ لتغطية النفقات الإضافية في حالة السفر بعد ولادة الطفل (تذاكر الطائرة، الإقامة)، فضلاً عن النفقات الخاصة بالمرافق.

ووفقاً للأحكام التي اعتمدها "فيفا" في 2021 والقواعد الخاصة بالنادي، ستستمرّ اللاعبات في الاستفادة من إجازة الأمومة والحق في العودة إلى الفريق بعد هذه الإجازة.

وقال المدير العام للنادي جورجو فورلاني في البيان إن ميلان يعتزم أن يكون نموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الوطني والدولي.

يُشار إلى أن 10 أندية تتنافس في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية للسيدات لموسم 2024-2025.

أُسس فريق ميلان للسيدات في عام 2018 فقط، وحصل على المركز الثاني في الترتيب في موسم 2020-2021 وبلغ نهائي الكأس في العام عينه.

في 2021، فرض "فيفا" على اتحاداته الـ211 الأعضاء إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعاً على الأقل للاعبات، مع دفع ما لا يقلّ عن ثلثي الراتب التعاقدي، فضلاً عن إجازة التبنّي.