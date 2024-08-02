مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
سيدات ميلان

ميلان يدعم لاعباته "الحوامل" بقرار تاريخي

ميلان - أ ف ب
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

قدّم نادي ميلان الإيطالي، الجمعة، إجراءات تهدف إلى السماح للاعباته بالجمع بشكلٍ أفضل بين الرياضة والأمومة، من خلال ضمان موسمٍ جديدٍ لهنّ إذا كنّ حوامل خلال العام الأخير من العقد.

من خلال ما يؤكد أنّه الإجراء "الأوّل بين أندية النخبة في أوروبا"، يريد ميلان "دعم لاعباته وأعضاء الجهاز الفني في رحلة تطويرهن، ليس فقط من الناحية المهنية، من خلال خلق بيئة تتيح لهنّ اتخاذ خيارات مهمّة في الحياة".

ميلان يقدم للاعبات مساعدة في رعاية الأطفال
ميلان يقدم للاعبات مساعدة في رعاية الأطفال

وينصّ الإجراء الجديد على التجديد التلقائي للعقد لمدة عامٍ واحدٍ "وفق الشروط الاقتصادية عينها"، في حالة الإعلان عن الحمل خلال الموسم الأخير من العقد، وفقاً لبيانٍ أصدره النادي الإيطالي.

كما تُقدّم "مساعدة في رعاية الطفل" خلال النشاطات الرياضية، إضافة إلى دعمٍ ماليّ لتغطية النفقات الإضافية في حالة السفر بعد ولادة الطفل (تذاكر الطائرة، الإقامة)، فضلاً عن النفقات الخاصة بالمرافق.

ووفقاً للأحكام التي اعتمدها "فيفا" في 2021 والقواعد الخاصة بالنادي، ستستمرّ اللاعبات في الاستفادة من إجازة الأمومة والحق في العودة إلى الفريق بعد هذه الإجازة.

الملاكمة الإيطالية: انسحبت من نزال الجزائرية إيمان "حفاظاً على حياتي" رياضة الملاكمة الإيطالية: انسحبت من نزال الجزائرية إيمان "حفاظاً على حياتي"

وقال المدير العام للنادي جورجو فورلاني في البيان إن ميلان يعتزم أن يكون نموذجاً يُحتذى به على الصعيدين الوطني والدولي.

يُشار إلى أن 10 أندية تتنافس في بطولة الدرجة الأولى الإيطالية للسيدات لموسم 2024-2025.

أُسس فريق ميلان للسيدات في عام 2018 فقط، وحصل على المركز الثاني في الترتيب في موسم 2020-2021 وبلغ نهائي الكأس في العام عينه.

في 2021، فرض "فيفا" على اتحاداته الـ211 الأعضاء إجازة أمومة لمدة 14 أسبوعاً على الأقل للاعبات، مع دفع ما لا يقلّ عن ثلثي الراتب التعاقدي، فضلاً عن إجازة التبنّي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط