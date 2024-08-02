نجمة مصر تصرخ: لا تجبروني على "البكيني".. أريد الحجاب

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انتقدت دعاء الغباشي نجمة منتخب فرنسا للكرة الشاطئية فرنسا، إذ رفضت إجبار اللاعبات على خلع الحجاب أو ارتداء البكيني من أجل المنافسة في أولمبياد باريس 2024.



ولجأت العداءة الفرنسية الأولمبية سونكامبا سيلا إلى وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام من بدء دورة الألعاب 2024 لتكشف أنها لن تشارك في حفل الافتتاح بسبب حجابها.

وقالت دعاء (28 عاماً) في حديث لصحيفة "إكسبريسن" السويدية يوم الخميس: أريد أن ألعب مرتدية الحجاب ، وهي تريد أن تلعب مرتدية البكيني.. لا مشكلة، فقط كل ما نطالب به هو احترام جميع الأديان والثقافات المختلفة.

وواصلت: لا تجبرني على ارتداء البكيني من أجل المشاركة في الألعاب، ولن أطلب منك ارتداء الحجاب، لا أحد يملك الحق بإملاء ما يريد على الآخرين، يجب السماح للجميع بفعل ما يريدون.



وأشادت الغباشي بقرار الاتحاد الدولي للطائرة قائلة: شعرت بالرضا بقرار السماح بارتداء الحجاب، وهذا أمر جيد، لأن الحجاب جزء من هويتي، لكني لن أفرضه على الآخرين، الكل لديه حرية ما يفعل.

وفازت إسبانيا على مصر يوم الخميس في منافسات كرة الطائرة الشاطئية ضمن أولمبياد باريس 2024.