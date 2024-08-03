اتهام 3 أشخاص بمحاولة "قتل" لاعبي مرسيليا

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وجهت اتهامات محاولة القتل العمد لثلاثة أشخاص أطلقوا النار على سيارات لاعبي مارسيليا في شهر مايو الماضي.

وأبان النائب العام نيكولاس بيسون أن الأفراد الثلاثة محتجزون لدى السلطات الفرنسية بعدما وجهت لهم الاتهامات رسميا.

وأوضحت "ليكيب" الفرنسية أن اللاعبين الذين استهدفت سياراتهم هم فارس مومبانيا وجان أونانا وبامو ميتي وتعود الحادثة إلى يومي 19 و20 مايو الماضي.

وكان اللاعبون يومها يستعدون لركوب سياراتهم بعد الانتهاء من مباراة مارسيليا ولو هافر عندما تفاجأ لاعبان منهما بتضرر سيارتيهما ليفتح تحقيق في يونيو الماضي ويؤكد حينها بيسون أن اللاعبين لم يستهدفوا لأنهم يمثلون نادي مارسيليا.