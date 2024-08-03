مصر تبلغ نصف نهائي الأولمبياد للمرة الثالثة في تاريخها

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كرر منتخب مصر إنجازه ببلوغ نصف نهائي الأولمبياد مجدداً في منافسات كرة القدم للرجال بعدما تغلب على الباراغواي بركلات الترجيح يوم الجمعة.

وعادت مصر من بعيد وحجزت بطاقتها بصعوبة بفوزها على الباراغواي 5-4 بركلات الترجيح (الوقتان الأصلي والإضافي 1-1)، وتأهلت للمرة الثالثة في تاريخها بعدما أنهت نسختي 1928 و1964 في المركز الرابع.

وأنقذ مهاجم بيراميدز ابراهيم عادل منتخب مصر مرة أخرى عندما قاده الى دور الاربعة بتسجيله هدف التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الاصلي وركلة الجزاء الترجيحية الخامسة، بعدما تألق الحارس علاء حمزة في التصدي لركلة مارسيلو بيريس.

وتأهلت مصر إلى نصف نهائي 1928 في أمستردام الهولندية بعد فوزها على البرتغال 2 - 1 لتخسر في نصف النهائي أمام الأرجنتين 6 - صفر، وتخسر البرونزية أمام إيطاليا بنتيجة ثقيلة 11 - 3.

وبلغ "الفراعنة" نصف نهائي 1964 في طوكيو اليابانية بهزيمة غانا 5 - 1 في ربع النهائي قبل خسارتهم من المجر 6 - صفر في نصف النهائي ومن ألمانيا الشرقية 3 - 1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.