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جيلسون انتقل إلى يوفنتوس في 2022

البرازيلي بريمر يمدد عقده مع يوفنتوس الإيطالي

تورينو - د ب أ
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وقع المدافع البرازيلي جليسون بريمر عقدا جديدا يوم الاثنين مع يوفنتوس الإيطالي يمتد حتى 2029 ليقطع النادي الملقب بـ"السيدة العجوز" الطريق على كبار أوروبا الذين كانوا يراقبون اللاعب.

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وقال يوفنتوس في بيان على موقعه الرسمي: جدد جليسون بريمر عقده مع يوفنتوس، مما يعني تمديد علاقته مع الفريق الأبيض والأسود حتى 30 يونيو 2029.

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وأحرز بريمر 8 أهداف في 83 مباراة لعبها مع يوفنتوس في مختلف المسابقات منذ انضمامه من جاره اللدود تورينو في صيف عام 2022.

وشارك بريمر (27 عاماً) في 5 مباريات مع المنتخب البرازيلي الأول واكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء خلال مشاركة بلاده ببطولة كوبا أميركا التي اختتمت الشهر الماضي بالولايات المتحدة، والتي ودعها منتخب البرازيل من دور الثمانية عقب خسارته أمام أوروغواي بركلات الترجيح.

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