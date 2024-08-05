وست يضم الدولي الألماني فولكروغ

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أعلن وست هام يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ قادما من بوروسيا دورتموند بعقد لمدة أربع سنوات.



وكان فولكروغ على رادار النادي اللندني قبل الموسم الماضي لكنه اختار الانتقال من فيردر بريمن إلى دورتموند المنافس في الدوري الألماني، إذ سجل 16 هدفا في 46 مباراة في كافة المسابقات.



وقال فولكروغ: أعتقد أن الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل دوري في العالم، وبالنسبة لي هذا هو الوقت المناسب للانتقال إلى إنجلترا واللعب لناد كبير مثل وست هام.







ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة لكن تقارير أشارت إلى أن وست هام دفع 27 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات الدولي الألماني.



وكان فولكروغ (31 عاما) ضمن تشكيلة ألمانيا في بطولة أوروبا الأخيرة، وسجل هدفين في خمس مباريات.

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