ألفاريز على أعتاب الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

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اقترب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز يوم الثلاثاء من إتمام انتقاله من فريق مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد في صفقة يبلغ إجماليها أكثر من 81 مليون جنيه إسترليني، وذلك وفقاً لمصادر هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".



وستمثل الصفقة ربحا كبيرا لمانشستر سيتي في لاعب تعاقد معه مانشستر سيتي من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 14 مليون جنيه إسترليني في 2022.

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وتوج ألفاريز بلقب كأس العالم مع الأرجنتين كما فاز بالثلاثية مع مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا)، كما حقق لقب الدوري في الموسم الماضي.



ومن الممكن أن تمهد صفقة انتقال ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد الطريق للفريق الإسباني لبيع مهاجمه سامو أوموروديون لفريق تشيلسي.