مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
غوارديولا ألفاريز
جوليان انتقل إلى سيتي في عام 2022

ألفاريز على أعتاب الانتقال إلى أتلتيكو مدريد

مانشستر - د ب أ
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

اقترب المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز يوم الثلاثاء من إتمام انتقاله من فريق مانشستر سيتي إلى أتلتيكو مدريد في صفقة يبلغ إجماليها أكثر من 81 مليون جنيه إسترليني، وذلك وفقاً لمصادر هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

إغلاق مدرج أتلتيكو الجنوبي بسبب "العنصرية" رياضة إغلاق مدرج أتلتيكو الجنوبي بسبب "العنصرية"


وستمثل الصفقة ربحا كبيرا لمانشستر سيتي في لاعب تعاقد معه مانشستر سيتي من ريفر بليت الأرجنتيني مقابل 14 مليون جنيه إسترليني في 2022.

مادة اعلانية

وتوج ألفاريز بلقب كأس العالم مع الأرجنتين كما فاز بالثلاثية مع مانشستر سيتي (الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا)، كما حقق لقب الدوري في الموسم الماضي.

ومن الممكن أن تمهد صفقة انتقال ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد الطريق للفريق الإسباني لبيع مهاجمه سامو أوموروديون لفريق تشيلسي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط