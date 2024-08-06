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أميركا
صوفيا سميث سجلت هدف الفوز

أميركا تهزم ألمانيا وتتأهل إلى نهائي كرة قدم السيدات

العربية.نت
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تأهل منتخب الولايات المتحدة للمباراة النهائية في منافسات كرة القدم للسيدات بدورة ألعاب باريس الأولمبية عقب فوزه المثير يوم الثلاثاء على نظيره الألماني بهدف دون رد.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل بدون أهداف، ليلجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسما بالتساوي على شوطين، حسم خلاله منتخب الولايات المتحدة التأهل لمصلحته.

وتقمصت صوفيا سميث دور البطولة في المباراة، عقب تسجيلها هدف منتخب الولايات المتحدة الوحيد في الدقيقة 95.

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وضرب منتخب الولايات المتحدة موعدا في الدور النهائي مع الفائز من لقاء المربع الذهبي الآخر، الذي يجرى بين منتخبي البرازيل وإسبانيا (بطلة العالم) في وقت لاحق.

في المقابل، يلعب المنتخب الألماني مع الخاسر من المباراة الأخرى في لقاء تحديد صاحب المركز الثالث من أجل تحديد هوية المتوج بالميدالية البرونزية.

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