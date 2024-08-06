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فرنسا تغلبت على مصر في الأشواط الإضافية

أولمبياد باريس.. فرنسا تطيح بمصر وتعبر إلى النهائي

باريس - أ ف ب
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لحقت فرنسا بإسبانيا الى المباراة النهائية لمسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في باريس عقب فوزها الصعب على مصر 3-1 بعد التمديد (الوقت الأصلي 1-1)، الاثنين، في ليون في نصف النهائي.

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وكانت مصر التي لعبت بعشرة لاعبين إثر طرد مدافعها عمر فايد (92)، سباقة إلى التسجيل عبر محمود صابر (62)، وردت فرنسا بثلاثية تناوب عليها جان فيليب ماتيتا (83 و99) وميكايل أوليسيه (108)، وضربت موعدا، الجمعة، على ملعب "بارك دي برانس" مع إسبانيا التي تغلبت على المغرب 2-1 في مرسيليا.

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