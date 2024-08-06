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تاه بايرن كين ليفركوزن
تاه حقق الثنائية المحلية مع ليفركوزن الموسم الماضي

الدولي الألماني تاه يقترب من الانتقال إلى بايرن

ميونخ - د ب أ
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كشف تقرير إعلامي يوم الثلاثاء أن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم توصل لاتفاق مع باير ليفركوزن لشراء المدافع الألماني الدولي جوناثان تاه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولعب تاه (28 عاماً) بشكل أساسي مع المنتخب الألماني في بطولة كأس أوروبا الأخيرة التي غادرها من ربع النهائي.

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وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن بايرن سيدفع ما يقرب من 25 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب الفائز بالثنائية المحلية مع ليفركوزن الموسم الماضي.

ويمتد عقد تاه مع ليفركوزن حتى 2025، لذلك فضل ليفركوزن، بقيادة مدربه تشابي ألونسو، بيعه حاليا للاستفادة ماديا منه بدلا من مشاهدته وهو يرحل بشكل مجاني.

ووفقا لـ"كيكر"، يرغب بايرن في التعاقد مع المدافع بمجرد بيع ماتي دي ليخت الذي يحظى باهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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