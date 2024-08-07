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موراتا رودري
اللاعبان قالا "جبل طارق إسبانية" خلال الاحتفال

إيقاف رودري وموراتا مباراة واحدة بسبب احتفالهما

مدريد- رويترز
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عاقب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يوم الأربعاء ثنائي إسبانيا ألفارو موراتا ورودري بالإيقاف لمباراة واحدة بسبب تصرفهما خلال احتفالات ببطولة أوروبا 2024 في مدريد الشهر الماضي.

وقال اللاعبان "جبل طارق إسبانية" يوم 15 يوليو تموز خلال احتفال في العاصمة الإسبانية بعد يوم واحد من الفوز 2-1 على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا.

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وجبل طارق هي أراضٍ بريطانية تقع بالقرب من جنوب إسبانيا.

وقال يويفا" إن العقوبة جاءت بسبب عدم الامتثال للمبادئ العامة للسلوك، وانتهاك القواعد الأساسية للتصرف اللائق، واستغلال الأحداث الرياضية لأهداف غير رياضية، وتشويه سمعة رياضة كرة القدم.

وسوف يُنفذ الإيقاف على المباراة الدولية المقبلة التي يحق للاعبين الاثنين المشاركة فيها ضمن منافسات الاتحاد القاري.

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