أرتيتا يعين "نشالين" لتدريب لاعبيه

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لا ينفك الإسباني ميكل أرتيتا مدرب نادي أرسنال عن الأفكار المختلفة لتطوير مختلف النواحي لدى لاعبيه بعدما استعان بنشالين يسرقون مقتنيات لاعبي فريقه.

ووفقا لـ "ذي أثليتك" الأميركية، استعان أرتيتا بنشالين محترفين أثناء وجبة عشاء طواقم الفريق اللندني ليسرقوا مقتنيات اللاعبين والهدف هو أن يكون اللاعب متأهبا وعلى استعداد في كل الأوقات.

وأضافت الوسيلة الإعلامية أن النشالين سرقوا هواتف اللاعبين النقالة ومحفظاتهم قبل أن يقف أرتيتا ويطلب من الجميع أن يفرغوا جيوبهم ليكتشفوا أن أشياء عديدة فقدت.

وسبق لأرتيتا قبل عدة أعوام الاستعانة بمكبر صوت وتشغيل أهزوجة ليفربول الشهيرة "لن تسير وحيدا" أثناء تدريبات الفريق لمنح أجواء شبيهة بالتي ستستقبل الفريق في ملعب "أنفيلد".