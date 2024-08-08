الاتحاد يهزم إنتر ميلان بثنائية موسى ديابي

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تغلب اتحاد جدة على منافسه إنتر ميلان الإيطالي ودياً 2 - صفر يوم الأربعاء في آخر مباريات الفريق السعودي في المعسكر الخارجي.

وتكفل الفرنسي موسى ديابي لاعب الاتحاد الجديد بتسجيل الثنائية في مرمى الفريق الإيطالي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "يو باور" في مدينة مونزا.

وخاض اللاتحاد عددا من الوديات في الصيف الحالي خسر خلالها أمام أندية إلتشي وإشبيلية وريال بيتيس الإسبانية وفارينزي البرتغالي وسيخوض آخر ودياته أمام القادسية السعودي قبل خوض أولى مبارياته في دوري روشن السعودي أمام الخلود في الرابع والعشرين من الشهر الحالي.