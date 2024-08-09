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مواجهة النصر المقبل يوم الأربعاء أمام التعاون

ألميريا يكشف حال النصر بـ "ثلاثية" قبل السوبر

العربية.نت
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خسر نادي النصر أمام ألميريا 3 - صفر في آخر مواجهاته التحضيرية في إسبانيا يوم الخميس قبل عودته إلى السعودية لخوض نصف نهائي كأس السوبر أمام التعاون.

وتقدم ألميريا بهدف عكسي من علي لاجامي قبل أن يضيف الكولومبي لويس سواريز الهدف الثاني، وفي الشوط التالي أنهى المكسيكي سيزار مونتيس أهداف المباراة بتوقيع الثالث.

ولعب النصر 7 مباريات إعدادية للموسم فاز فيها على ماريتيمو وتعادل مع أندية لوليتانو ولسيتانو إيفورا وفارينزي وخسر من بورتيمونينسي وبورتو وغرناطة وألميريا.

ويلعب النصر أمام التعاون يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودية على أن يتواجه الفائز مع المتأهل من مباراة الهلال وأهلي جدة.

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