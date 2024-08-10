أصاب "خليفة راموس".. لاعبو ريال مدريد يشتمون إندريك بألفاظ نابية
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انهال لاعبو ريال مدريد بالشتائم على الوافد الجديد البرازيلي إندريك وذلك بعدما تسبب في إصابة المدافع خوان مارتينيز بتمزق في الرباط الصليبي بتدريبات الفريق، يوم الجمعة.
أثارت الإصابة الخطيرة التي تعرض لها المدافع الشاب ضجة كبيرة في ريال مدريد، وكشفت "ماركا" أن الجميع في مقر تدريبات ريال مدريد كان يشتم البرازيلي إندريك بعبارات نابية بسبب تدخله على زميله الإسباني.
ووفقا للصحيفة، فإن ريال مدريد كان سيعتمد على خوان، البالغ "16 عاما"، ليكمل خط الدفاع إلى جانب الألماني روديغر والبرازيلي ميليتاو في ظل غياب النمساوي ألابا، وأضاف التقرير: كانت الإصابة بمثابة ضربة قوية للغاية، لأن كان هناك شعور بأن الفريق وجد مدافعا جيدا، وموهبة قادرة على إثبات نفسها، دون الحاجة للتعاقد مع مدافع آخر.
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وأصيب خوان بتمزق في الرباط الصليبي في ركبته اليسرى قبل دقائق قليلة من انتهاء الحصة التدريبية لريال مدريد.
وتلقى خوان مارتينيز الملقب بـ "خليفة" المدافع الشهير سيرجيو راموس، رسائل دعم من لاعبي الفريق الأول لريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إعلان إصابته.
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