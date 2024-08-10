ركلات الترجيح تمنح مانشستر سيتي لقب الدرع الخيرية
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توج فريق مانشستر سيتي بلقب الدرع الخيرية الإنجليزية، وذلك بعد تغلبه على مانشستر يونايتد 7-6 بضربات الترجيح، بعد نهاية المباراة بالتعادل 1-1.
وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة 82 عن طرق أليخاندرو غارناتشو، قبل أن يدرك بيرناردو سيلفا التعادل في الدقيقة 89 لمانشستر سيتي.
وبعد انتهاء المباراة في الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، لجأ الفريقان إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت لمانشستر سيتي الفائز بها 7-6.
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