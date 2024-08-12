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ألفاريز جوليان
جوليان وقع عقداً لمدة 6 أعوام

أتلتيكو مدريد ينهي صفقة انتقال جوليان ألفاريز

العربية.نت
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أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم يوم الاثنين أنه أكمل إجراءات التعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بعقد مدته 6 سنوات بقيمة إجمالية تبلغ 103 ملايين يورو.

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وصرح ألفاريز للموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي قائلاً: اليوم أقول وداعا لهذا النادي المذهل، مع الكثير من المشاعر، لقد قضيت عامين مميزين للغاية. خلال هذا الوقت، تطورت وتعلمت الكثير كلاعب وكشخص.

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وأضاف اللاعب الأرجنتيني: إلى المديرين والطاقم الفني، أشكركم على ثقتكم ودعمكم. لقد ساعدتني تعاليمكم ورؤيتكم على التطور كثيرا. وإلى زملائي في الفريق، أشكركم على كل لحظة تقاسمناها، وعلى الجهد والتفاني في كل حصة تدريبية وكل مباراة.

وحصل جوليان على الثلاثية التاريخية الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع الفريق السماوي الذي احتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي للنسخة الرابعة على التوالي.

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