مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
صلاح ليفربول
تبلغ قيمة صلاح في اللعبة 12.5 مليون جنيه إسترليني

صلاح: سعري "مبالغ فيه".. وسيحرمني من "اللعب"

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
1 دقيقة للقراءة

طلب محمد صلاح من لعبة "فانتزي الدوري الإنجليزي" تخفيض سعره في اللعبة التي تنطلق مع الموسم الجديد، مشيراً إلى أن سعره الحالي قد يحرم المستخدمين من اختياره في فرقهم.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي نهاية الأسبوع الجاري، ومجدداً يظهر صلاح كأحد أكثر اللاعبين الذين سيتم اختيارهم في اللعبة.

90 ثانية تكشف "حقيقة" صلاح لمدرب ليفربول رياضة 90 ثانية تكشف "حقيقة" صلاح لمدرب ليفربول


وقال صلاح الموسم الماضي عن سبب اختياره من قبل كثير من المستخدمين: لأنني أحصل على أعلى عدد من النقاط في كل موسم تقريباً.

وفي الموسم الماضي كان صلاح سابعاً في قائمة أكثر اللاعبين الذين حققوا نقاطاً لمستخدمي اللعبة بعد أولي واتكينز (أستون فيلا)، وفيل فودين (مانشستر سيتي)، وكول بالمر (تشيلسي)، وإيرلنغ هالاند (مانشستر سيتي)، وبوكايو ساكا (أرسنال) وهيونغ مين سون (توتنهام).

وقال صلاح لموقع الدوري الإنجليزي: آمل أن أكون ضمن خيارات مستخدمي الفانتزي، لأني أجلب لهم نقاطاً مضمونة، ولهذا من السهل اختياري.

وتبلغ تكلفة صلاح في اللعبة 12.5 مليون جنيه إسترليني، وعن ذلك يقول: إنه مبلغ كبير لكنه ليس سيئاً، أعتقد من الأفضل أن يتم تخفيضه حتى يمكن للجميع الحصول علي، لا أريد أن أكون صاحب السعر الأعلى ثم لا يتم اختياري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار ماكرون ما زال حائرا بشأن تشكيل الحكومة بعيدا عن اليسار
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط