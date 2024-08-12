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إيمرسون رويال
رويال حاملاً قميص فريقه الجديد

ميلان يتعاقد مع المدافع البرازيلي إيمرسون رويال

ميلان - رويترز
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أعلن ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الاثنين تعاقده مع المدافع البرازيلي إيمرسون رويال قادما من توتنهام هوتسبير الإنجليزي حتى عام 2028.

وستكون التجربة هي الأولى لإيمرسون (25 عاما و10 مباريات دولية) في إيطاليا بعدما خاض تجارب مع برشلونة وريال بيتيس في إسبانيا.

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وقال ميلان عبر موقعه على الإنترنت: يسر ميلان الإعلان عن تعاقده مع إيمرسون رويال قادما من توتنهام هوتسبير، إذ قع المدافع البرازيلي على عقد حتى عام 2028 مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وبدأ إيمرسون رويال مسيرته مع ساو باولو في البرازيل قبل انتقاله إلى أتلتيكو مينيرو. وانضم إلى برشلونة عام 2019 في فترة لم يترك فيها بصمة تذكر لينتقل إلى بيتيس ثم عاد للنادي الكتالوني عام 2021 قبل أن ينتقل بعدها مباشرة إلى توتنهام.

ويستهل ميلان بقيادة المدرب الجديد باولو فونسيكا مشواره في الدوري الإيطالي باستضافة تورينو يوم 17 أغسطس الجاري.

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