استبعاد ميسي من قائمة إنتر ميامي في كأس الرابطتين
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام كولومبوس بطل الدوري الأميركي الثلاثاء ضمن كأس الرابطتين لكرة القدم.
واستُبعد ميسي عن تشكيلة الفريق من قبل مواطنه المدرب جيراردو "تاتا" مارتينو بعد أن عانى من إصابة في كاحله الأيمن قبل شهر خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1-0 في نهائي مسابقة كوبا أميركا، إذ لم يشارك منذ ذلك الحين في تدريبات فريقه.
وتشارك أندية من الدوري الأميركي والدوري المكسيكي في كأس الرابطتين التي تمكن إنتر ميامي بقيادة ميسي من إحراز لقب نسختها الأولى العام الماضي.
-
ميسي بحزن: إنتر ميامي آخر محطاتي
كشف الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مفاجأة مدوية يوم الأربعاء بإعلانه أن نادي ...
رياضة
-
إراحة ميسي تكلف إنتر ميامي الخسارة الأولى في الدوري الأميركي
غاب ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي عن صفوف فريقه إنتر ميامي في مباراة خسرها مساء الأحد ...
رياضة عالمية
-
إنتر ميامي يتلقى أكبر خسارة في تاريخه أمام النصر
تلقى نادي إنتر ميامي الأميركي الخسارة الأكبر في تاريخه بعدما استقبلت شباكه ستة ...
رياضة سعودية