استبعاد ميسي من قائمة إنتر ميامي في كأس الرابطتين

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يغيب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مباراة فريقه إنتر ميامي أمام كولومبوس بطل الدوري الأميركي الثلاثاء ضمن كأس الرابطتين لكرة القدم.

واستُبعد ميسي عن تشكيلة الفريق من قبل مواطنه المدرب جيراردو "تاتا" مارتينو بعد أن عانى من إصابة في كاحله الأيمن قبل شهر خلال فوز الأرجنتين على كولومبيا 1-0 في نهائي مسابقة كوبا أميركا، إذ لم يشارك منذ ذلك الحين في تدريبات فريقه.

وتشارك أندية من الدوري الأميركي والدوري المكسيكي في كأس الرابطتين التي تمكن إنتر ميامي بقيادة ميسي من إحراز لقب نسختها الأولى العام الماضي.