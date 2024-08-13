الأنظار تتوجه نحو مبابي في كأس السوبر الأوروبية

دقيقتان للقراءة

تتوجه الأنظار يوم الأربعاء نحو العاصمة البولندية وارسو لمتابعة لمتابعة الظهور الأول لكيليان مبابي نجم ريال مدريد أمام أتالانتا الإيطالي في مباراة كأس السوبر الأوروبية في أول مباراة يخوضها مع العملاق الإسباني.

وتعاقد ريال مدريد مع مبابي مطلع يونيو الماضي في صفقة انتقال حر قادماً من باريس سان جيرمان، إذ وقع عقداً لمدة 5 مواسم مع بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



وفاز ريال مدريد على دورتموند بهدفين دون رد في نهائي دوري أبطال أوروبا شهر يونيو الفائت، بينما حقق أتالانتا بطولة الدوري الأوروبي عقب فوز مثير على باير ليفركوزن الألماني 3-0 بفضل هاتريك تاريخي لنجمه النيجيري أديمولا لوكمان.

ولم يبرم ريال مدريد الكثير من الصفقات خلال الصيف الحالي إذ اكتفى بالتعاقد مع مبابي الذي كان يطارده لسنوات، لكن اللاعب الفرنسي لم يشارك في الجولة الودية التي أقيمت بالولايات المتحدة إثر خلوده للراحة بسبب وصوله مع منتخب فرنسا إلى نصف نهائي كأس أوروبا "يورو 2024" قبل الخسارة أمام إسبانيا 2-1.



ويأمل الريال في التتويج بلقب السوبر الأوروبي للمرة السادسة والانفراد بالرقم القياسي كأكثر الأندية الفائزة بالبطولة الذي يتقاسمه حاليا مع برشلونة وميلان.



وفي المقابل، ورغم المسيرة المذهلة لأتالانتا في الدوري الأوروبي الموسم الماضي، والتي شملت الإطاحة بليفربول الإنجليزي من دور الثمانية، فإن الكثيرين لم يراهنوا على فوز رجال المدرب الإيطالي جيان بييرو غاسبريني على ليفركوزن في النهائي، وانتزاع أتالانتا لقبه الأوروبي الأول، الذي كان أيضا أول بطولة يحصل عليها الفريق على الصعيدين المحلي أو القاري منذ 61 عاما.

وأصبح النيجيري لوكمان أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف "هاتريك" في نهائي الدوري الأوروبي.



