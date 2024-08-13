برشلونة يتلقى هزيمة مؤلمة أمام موناكو الفرنسي

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تلقت جماهير برشلونة صدمة قوية قبل انطلاقة الموسم الجديد بعدما خسر الفريق 3-0 أمام موناكو الفرنسي يوم الاثنين في كأس يوهان غامبر.



وافتتح السنغالي الصاعد لامين كامارا التسجيل لموناكو في الدقيقة 50، فيما أضاف زميلاه السويسري بريل إيمبولو وإلياس بن صغير الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 57 و86 على الترتيب.

وتأتي تلك الخسارة قبل لقاء برشلونة الافتتاحي في الموسم الجديد للدوري الإسباني أمام مضيفه بلنسية يوم السبت القادم على ملعب "ميستايا"





