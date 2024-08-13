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صلاح فان دايك
صلاح وفان دايك في العام الأخير من عقديهما مع ليفربول

لاعب ليفربول: صلاح "سيماطل" النادي.. ويخدعه في النهاية

العربية.نت
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يعتقد غرايم سونيس لاعب ليفربول السابق أن النجم المصري محمد صلاح لن يقبل بتمديد عقده مع النادي وسيحاول الوصول إلى نهاية عقده من أجل الانتقال كلاعب حر في العام المقبل والحصول على مكافأة توقيع ضخمة.

ودخل النجم المصري العام الأخير من عقده مع النادي الأحمر، إذ يمكنه التوقيع مع أي فريق آخر ابتداء من الأول من يناير المقبل، بينما كشفت مصادر مطلعة أن ليفربول يحاول تمديد عقده حتى لموسم واحد من أجل تفادي انتقاله في الصيف بشكل مجاني.

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وقال سونيس لاعب ليفربول في فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي لإذاعة "توك سبورت": صلاح وفان دايك دخلا العام الأخير من عقديهما مع ليفربول، ومن المنطقي أن يفكرا بالوصول إلى نهاية العقد ومن ثم الحصول على مكافأة توقيع مجزية.

وأتبع: ربما تحدثت معهما إدارة ليفربول لأنه من غير المنطقي أن يتم التعايش مع وضع كهذا، لكن شخصياً أعتقد أن صلاح سيرحل بالتأكيد الصيف المقبل، أما فان دايك فقد يستطيع ليفربول أن يقنعه باللعب لموسم واحد على الأقل.

وانضم صلاح إلى ليفربول صيف 2017 قادماً من روما الإيطالي وأصبح خامس هدافي النادي عبر التاريخ، بينما تعاقد النادي الأحمر مع فان دايك بعدها بعام مقابل 75 مليون جنيه إسترليني وبات بعدها عنصراً أساسياً لا غنى عنه في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي رحل عن منصبه نهاية الموسم الماضي وتم التعاقد مع الهولندي آرني سلوت بدلاً منه.

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