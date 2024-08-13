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هالاند
هالاند على رأس قائمة المرشحين

نجوم سيتي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم

مانشستر - د ب أ
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اختير فيل فودين وإيرلنغ هالاند ورودري، ثلاثي مانشستر سيتي ضمن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الموسم بإنجلترا من قبل رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية يوم الثلاثاء.

وأحرز لاعب خط الوسط الإنجليزي فودين 27 هدفا الموسم الماضي لصالح حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة.

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واستمتع المهاجم النرويجي الدولي هالاند، الذي فاز بالجائزة العام الماضي، بموسم آخر غزير الإنتاج، حيث أحرز 38 هدفا في جميع البطولات، بينما لعب رودري دورا مهما في تتويج الفريق السماوي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.

كما ضمت قائمة المرشحين للحصول على الجائزة أيضا كلا من كول بالمر، مهاجم تشيلسي، ومارتن أوديغارد قائد أرسنال وأولي واتكينز مهاجم أستون فيلا.

من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائزين بالجائزة في حفل توزيع جوائز رابطة اللاعبين المحترفين بمدينة مانشستر الإنجليزي يوم 20 أغسطس الجاري.

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