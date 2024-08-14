البولندي تشيزني يرحل عن يوفنتوس

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يغادر البولندي فويتشيخ تشيزني يوفنتوس الإيطالي الذي حرس عرينه منذ العام 2017 خلفا للأسطورة جانلويجي بوفون حسب ما أعلن نادي تورينو الأربعاء.

وقال يوفنتوس في بيانه: توصل يوفنتوس إلى اتفاق مع فويتشيخ تشيزني لإنهاء عقده بعد سبع سنوات من التعاون.



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وعمد فريق "السيدة العجوز" الذي عيّن مطلع هذا الصيف تياغو موتا مدربا له خلفا لماسيميليانو أليغري الى التعاقد مع الحارس ميكيلي دي غريغوريو من مونزا لشغل المركز الاساسي.

وخاض الدولي البولندي الذي انضم الى صفوف يوفنتوس عام 2017 قادما من أرسنال الإنجليزي 252 مباراة بقميص وأنهى منها 103 مباريات من دون أن تهتز شباكه بأي هدف.

ورفع تشيزني مع يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي ثلاث مرات وكذلك كأس إيطاليا.