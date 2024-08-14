الهولندي بيلند يعلن اعتزاله دولياً

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وضع دالي بليند مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني السابق حداً لمسيرته الدولية الأربعاء، بعد 108 مباريات دولية خاضها بقميص منتخب هولندا، لإفساح المجال أمام "جيل جديد موهوب".

وكان اللاعب البالغ من العمر 34 عاما جزءا من المنتخب الهولندي الذي بلغ نصف نهائي كأس العالم 2014 وربع نهائي كأس العالم 2022 قبل الخسارة أمام الأرجنتين في المناسبتين.



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وفي رسالة كتبها على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قال بليند: هناك جيل جديد موهوب قادم، وبعد محادثة مع مدرب المنتخب الوطني، حان الوقت للتركيز بشكل كامل على فريقي وعائلتي.

وأضاف المدافع: كان شرفاً لي ارتداء القميص البرتقالي 108 مرات. بالنسبة إلي، أعظم ما يمكن للاعب تحقيقه: تمثيل بلدك.

وخاض بليند أول مباراة دولية في 2013 في مواجهة ودية أمام إيطاليا. وكان آخر ظهور له مع المنتخب الهولندي كبديل أمام رومانيا في كأس أوروبا 2024.