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مايكل أوليس
أوليس في تدريبات يوم الأربعاء

الوافد الجديد أوليس ينضم لتدريبات بايرن

العربية.نت
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انضم مايكل أوليس لاعب بايرن ميونخ الجديد إلى تدريبات الفريق لأول مرة منذ انتقاله للنادي البافاري يوم الأربعاء استعدادا لمواجهة أولم بالدور الأول لبطولة كأس ألمانيا لكرة القدم.

وغاب أوليس (22 عاماً) عن معظم استعدادات بايرن لانطلاق الموسم الجديد، بسبب تواجده مع منتخب فرنسا الأولمبي في دورة ألعاب باريس والتي شهدت حصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية، عقب خسارته أمام نظيره الإسباني في نهائي منافسات كرة القدم الرجال.

ومن المقرر أن يبدأ موسم بايرن بشكل رسمي موسم بمباراة الكأس أمام مضيفه أولم يوم الجمعة.

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