دعوات لمقاطعة السوبر الألماني .. والسبب "تجاري"
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يخطط الكثير من الجماهير لمقاطعة مباراة كأس السوبر الألماني لكرة القدم، بين ليفركوزن وشتوتغارت المقرر إقامتها السبت المقبل، معتبرين إياها حدثاً تجارياً وليس لها أية أهمية رياضية.
وذكرت مجموعات جماهير شتوتغارت: من وجهة نظرنا، ليس لمباراة كأس السوبر أي جاذبية رياضية كمسابقة، لذلك، لا تعتبر ذات أهمية بالنسبة لنا.
وفي الوقت نفسه، انتقدت جماهير ليفركوزن حقيقة أن ناديهم سيلعب في بطولة ترفيهية بدلا من خوض مباريات كأس ألمانيا، التي تنطلق في عطلة نهاية الأسبوع المقبل.
وتم تأجيل مباراتي ليفركوزن وشتوتغارت في كأس ألمانيا لنهاية أغسطس بسبب كأس السوبر.
وتعتبر مباراة كأس السوبر الألماني هي الانطلاق الرسمي للموسم الكروي الجديد في ألمانيا وتجمع بين بطل الدوري الألماني وبطل كأس ألمانيا.
وبما أن ليفركوزن فاز بلقبي الدوري والكأس في الموسم الماضي، سيواجه فريق شتوتغارت، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني.
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