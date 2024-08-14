كولومبوس كرو يجرد إنتر ميامي من لقبه
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أُقصي حامل اللقب إنتر ميامي الأميركي من ثمن نهائي كأس الرابطتين لكرة القدم بخسارته خارج أرضه أمام مواطنه كولومبوس كرو 2-3 صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش.
واستبعد مدرب إنتر ميامي الأرجنتيني جيراردو "تاتا" مارتينو مواطنه ميسي الذي يعاني من إصابة في كاحله الأيمن تعرّض لها خلال فوز منتخب بلاده على كولومبيا 1-0 في نهائي كوبا أميركا الشهر الماضي.
ويدين كولومبوس بفوزه لمهاجمه الأوروغوياني دييغو روسي الذي سجّل هدفين في الشوط الثاني، ليقلب تأخر فريقه 0-2 إلى فوز 3-2.
وتقدّم إنتر ميامي عن طريق لاعب الوسط الباراغوياني ماتياس روخاس (10)، ثم ضاعف مواطنه دييغو غوميز النتيجة (62)، لكن كولومبوس قلّص الفارق عن طريق كريستيان راميريز (67)، قبل أن يسجّل روسي ثنائية (69 و80) منح بها التأهل لفريقه.
ويستضيف كولومبوس في ربع النهائي السبت مواطنه نيويورك سيتي الفائز على مضيفه تيغريس المكسيكي 2-1 الثلاثاء.
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