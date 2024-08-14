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مزراوي دي ليخت
اللاعبان بعد توقيع عقديهما

مانشستر يونايتد يتعاقد مع الثنائي دي ليخت ومزراوي

العربية.نت
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أعلن مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع ماتياس دي ليخت ونصير مزراوي من بايرن ميونخ الألماني يوم الثلاثاء ليعملا مجدداً مع مدربهما السابق إريك تن هاغ.

ووقع دي ليخت عقداً لمدة 5 أعوام، بينما سيرتبط الظهير المغربي مع مانشستر يونايتد حتى 2028.

وولعب دي ليخت 73 مباراة مع بايرن ميونخ، سجل خلالها المدافع الهولندي خمسة أهداف إضافة إلى تمريرتين حاسمتين.

أما مزراوي خاض 55 مباراة مع الفريق البافاري وسجل هدفا واحدا مع 8 تمريرات حاسمة.

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